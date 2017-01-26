Xavi sözleşmesini uzattı

Katar ligi ekiplerinden Al Sadd forması giyen İspanyol futbol efsanesi Xavi, kulübüyle olan sözleşmesini 2018 yılına kadar yeniledi.

Altyapısından yetiştiği Barcelona’nın sembol isimlerinden olan, 2015 yılından itibaren futbol macerasına Katar’da devam eden Xavi, yeşil sahalardaki mücadelesine devam kararı aldı.

37 yaşındaki İspanyol futbol efsanesi, 2017 Haziran’ında bitecek sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı.

Bu sezon takımıyla çıktığı 14 maça çıkan Xavi, istatistik hanesine 5 gol 5 de asist yazdırdı.