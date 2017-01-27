“56 yaşındayım, Messi gibisini görmedim”

Arjantin’in yaşayan futbol efsanesi Diego Maradona, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi’yi öve öve bitiremedi.

Arjantin’de bir televizyon programına konuk olan efsane futbolcu, Messi’ye övgüler yağdırdı. NTV Spor’da yer alan habere göre Maradona, “Dünya kupası kazanamadığı için Messi’nin bir fenomen olmadığını söyleyenleri anlayışla karşılayamayacağım. O kupayı kazansa da kazanmasa da Messi çok büyük futbolcu. 56 yaşındayım, Messi gibi birini daha görmedim. Onun Arjantinli olması nedeniyle Tanrı’ya şükrediyorum. Arjantin’in Messi’si ve Papası var. Bir de ben varım” diye konuştu.