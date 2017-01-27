Atiba ve Ömer’den kötü haber

Bu sabahki antrenmanda sakatlanan Kanadalı oyuncunun yanı sıra kupadaki Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu’nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.

Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson’un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Öte yandan iki oyuncu da Beşiktaş’ın ligde Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.