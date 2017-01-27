Fenerbahçe’de son aday Rodriguinho

10 numara arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotayı Corinthians forması giyen Rodriguinho’ya çevirdi.

Mali kriterlere uymak zorunda olan, bu sebeple astronomik bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı lacivertliler, kiralama formülü üzerinde duruyor. Sosa, Ganso, Hernanes ve Anderson’un yanı sıra Omar Abdulrahman’ı gündemine alan Fenerbahçe olumlu bir sonuca ulaşamadı.

Trtspor’da yer alan habere göre, orta saha arayışları için Güney Amerika’da bulunan asbaşkanlar Ali Yıldırım ve Önder Fırat bu kez Corinthians’ta forma giyen Rodriguinho’yu gündeme aldı. Brezilya basını, Corinthians’ın 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe’yle masaya oturduğunu iddia etti.

Görüşmelerin kulüpler düzeyinde sürdüğü belirtilirken, oyuncunun Avrupa’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Rodrigo Marinho, bu sezon 49 maçta 10 gol kaydetti.

Brezilyalı orta saha, ayrıca 166 resmi karşılaşmada 30 gol attı, 10 gol pası verdi