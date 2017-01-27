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Hakem görmedi, federasyon affetmedi

Yazar: Yayın Tarihi: 27 Ocak 2017

İngiltere Futbol Federasyonu, rakibine sportmenlik dışı faul yaptığı tespit edilen Sunderland futbolcusu Papy Djilobodji’ye 4 maç ceza verdiğini açıkladı.

Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich – Sunderland maçında hakemin gözden kaçırdığı pozisyonun, yapılan başvuru üzerine yeniden izlendiği ve rakibi Darren Fletcher’a 86. dakikada dirsek attığı kameralarca tespit edilen Sunderland’li defans oyuncusu Papy Djilobodji’ye 4 maç men cezası verildiği bildirildi.

Premier Lig’in 22. haftasında West Bromwich ile Sunderland arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

 

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