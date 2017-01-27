Hakem görmedi, federasyon affetmedi

Çin Ligi ilk üçe girdi

Buna göre Çin futbol kulüpleri geride bıraktığımız yıl transfere 450 milyon doların üzerinde para ayırdı. Bu rakam, bir önceki sezonun yaklaşık 2,5 katına denk geliyor. FIFA’nın raporuna göre; 2013-2014...