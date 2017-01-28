Aziz Yıldırım’dan transfer sözleri

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Aziz Yıldırım’dan transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada transfer konusuna da değindi.

Yıldırım, “Futbol takımına transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, %100 olur diyemiyorum, maddi kaynakları açmaya çalışıyoruz” dedi.

Kur fiyatlarının artmasından dolayı oyuncu almak ve satmanın kolay olmadığını belirten Yıldırım, “Kulüplerin ekonomileri sarsıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana kurda %30 fark var. Bu da demek oluyor ki, oturduğunuz yerden %30 borçlarınız artmıştır. Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı. Futbol ve basketbolda olan %30 kur artışlarından dolayı da nerelere geldiğimizi görüyoruz. Olduğumuz yerde vergilerde de artış olmaktadır” dedi.