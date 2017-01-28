Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, “Beşiktaş’ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum” dedi.

Tolgay Arslan, hakkında çıkan transfer dedikodularından çok, takımın şampiyonluk mücadelesiyle ilgilendiğini söyledi. Milliyet’e konuşan başarılı oyuncu, “Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Bir an önce bitsin ki hakkımdaki haberler de son bulsun. Ben Beşiktaş’ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anlara tanıklık ettim. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum. Bir şampiyonluk daha göreyim. Takım olarak sadece şampiyonluk yarışını düşünüyoruz. O nedenle Beşiktaş’tan ayrılmak gibi bir niyetim yok” dedi.

İstanbul’da kurulu bir düzeni olduğunu ve sezon ortasında da bu düzeni bozmak istemediğini sözlerine ekleyen Tolgay Arslan, “Eşim de Beşiktaş’ta kalmam yönünde karar almamı istedi. Şu an için böylesine bir değişikliği doğru bulmuyorum. Camia olarak önce şampiyonluğa kenetlendik. Tabi ki iyi teklifler gelebilir ama sezon sonunda bunlara bakabilirim. Ayrıca ben Beşiktaş’tan ayrılırsam, bu ayrılıkta kulübümün de menfaati çok önemli. Beşiktaş’ın da para kazanabileceği bir teklife sezon sonunda sıcak bakabilirim. Fakat şu an için bunları düşünmüyorum. Önceliğim Beşiktaş’ın başarısı” diye konuştu.

Kendisiyle ilgilenen takımların isimlerini vermek istemeyen Tolgay şöyle devam etti:

“Benimle ilgilenen kulüplere teşekkür ederim. Teklifler almak tabii ki önemlidir. Dediğim gibi önceliğim Beşiktaş. Diğer bir önceliğim ise ay-yıldızlı formayı giyebilmek. Bunun için avukatım hem FIFA hem de CAS için bir takım çalışmalar yapıyor. İnşallah uzun süredir beklediğim müjdeli haber gelir.”