Pato adım adım Çin’e

Villarreal formasını giyen Brezilyalı futbolcu Pato’nun adı son dönemde Galatasaray’la da anılıyordu.

Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldız forvet Alexandre Pato’nun Çin ekibi Tianjin Quanjian için Roma’da sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Villarreal formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Pato, 6 gol atarken 4 de asist yaptı.

27 yaşındaki golcünün kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.