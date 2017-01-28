Quaresma’nın menajerinden Fenerbahçe cevabı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın menajeri Rui Costa, “Quaresma’nın Fenerbahçe’ye önerildiği iddiasını” kesin bir dille yalanladı.

Costa’nın açıklamaları şu şekilde:

“Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu konu hakkında da hiçbir fikrim yok. Bin tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor. Biz oyuncumuzu kimseye önermedik ve Quaresma, Fenerbahçe’de asla oynayamaz. Ne Fenerbahçe’ye ne de başka hiçbir kulübe gidemez. Ricardo, Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynayacaktır. Aziz yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır. Ricardo Beşiktaş’ın oyuncusudur. Beşiktaş’ın oyuncusu olarak kalacaktır.”

(Haber 1903)