Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Kayserispor deplasmanında aldığı ağır mağlubiyeti değerlendirdi.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol’un açıklamaları şu şekilde:

“KADRO BANA ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL DEDİ”

Advocaat maçtan sonra şunu söyledi aslında; ‘Bu Salih ile Fernandao niye önde bastılar bizim planımız bu değildi, yarın yine konuşacağım onlarla. Bizim geride beklememiz gerekiyordu’ diyor. Fenerbahçe sıfır pozisyon verdiği zaman övüyoruz Fener’i. Advocaat bu takımın başına nasıl geldi? Ben bu takımı ofansif oynatacağım diye geldi. Sonra bana anlatıldığı gibi değilmiş bu kadro dedi. Fenerbahçe bu oyuncularla oynayamaz dedi.

“VOLKAN DEMİREL’İN TAKTİĞİ”

Bir soru var. Geçen hafta Başakşehir’e önde bastı Fener nasıl oluyor? Advocaat geçen haftadan da memnun değil. Geçen hafta Volkan Demirel’in taktiğiydi bu, oyuncuların insiyatifiydi yani ona çevirdiler oyunu.

“BU KABUL EDİLEMEZ”

Fenerbahçe 4-1 yenilir, olabilir ama 58. dakikadan 90 dakikaya kadar pozisyona girmemesi olamaz. Fenerbahçe’nin 7 tane kaçırıp 3 kontra ataktan 4-1 mağlup olması kabul edilebilir ama bu edilemez.

“TARAFTARIN ÇOK MU UMRUNDA QUARESMA”

Alper ‘hayır’ Ozan ‘hayır’ Mehmet Topal ‘hayır’. Bu oyuncular ileride oynayamaz diyor. 2 tane 8 numara istiyor Advocaat. Fenerbahçe taraftarının çok mu umrunda Quaresma gelmiş gelmemiş, istemiş-istememiş. Çarşı içinde doğmadı ki adam Portekiz’de büyümüş profesyonel her yerde oynamak isteyebilir.

“EKİCİ İÇİN SIRAYA GİRMİŞLER”

Evet Beşiktaş’ta uluslararası futbolcu oldu. Eli kuvvetli adamın Beşiktaş’ın 1 numaralı gol silahı. Mehmet Ekici için sıraya girmişler. Bedava gitti Olcay uçuruyor Trabzonspor’u. Bu durumla Fenerbahçe’nin şu oyununun ne alakası var. Bu mudur Fenerbahçe’nin sorunu…

“SAVUNMA YAPIYOR FENER”

Benim 8 yaşındaki çocuğum Fenerbahçe’yi savunma takımı sanıyor çünkü maç başladığı andan itibaren savunma yapıyor Fenerbahçe.

“AZİZ YILDIRIM HEP AYNISINI YAPIYOR”

Fenerbahçe’nin olmaması gereken orta 3’lüsü zaten zorunluluktan. Mükemmel bir orta sahan vardır zorlarsın ama zaten problemli… Aziz Yıldırım çıkacak diyecek ki ‘Advocaat çok kötü hoca’ adım gibi biliyorum. Hep aynısını yapıyor çünkü. Hiçbirini beğenmiyor. Ben mi getirdim bunları? Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin en büyük yönetim eleştirmeni bence.

“KAYSERİ ORTA SAHAYI ÇOK İYİ ALDI”

Sergen Yalçın çok iyi plan yapmış, Kayseri orta sahayı çok iyi aldı. Varela ve Güray’la kanadı çok iyi açtılar. Lens’e oyun hep sırtından geldi. Tersten atacaksınız Lens’e yoksa dayak yiyor. Fenerbahçe bunu yapamadı.

Kaynak: Hürriyet