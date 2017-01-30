Demba Ba’da karar günü

Beşiktaş’la transfer görüşmeleri yapan Senegalli forvet Demba Ba, dün gece İstanbul’a geldi.

Sakatlığının tamamen geçtiği ifade edilen golcü oyuncu, bugün detaylı bir sağlık taramasına tabi tutulacak. Oyuncunun doktorlardan “geçer” raporu alması durumunda ise, şu an bonservisinin bulunduğu Shangai Shenhua kulübünden sezon sonuna kadar kiralanacak.

2014 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea’den transfer edilen Demba Ba, Beşiktaş formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 27 gol atarak, taraftarın sevgilisi olmuştu.

Demba Ba, yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olmasına karşın Shangai Shenhua takımında görev aldığı 37 maçta 29 gol gol atıp 6 da asist yaptı.