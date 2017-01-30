İngiliz basınından Muslera iddiası

Yedek kaleci Asmir Begovic’in ayrılmak istediğini açıklamasının ardından Chelsea’nin, Fernando Muslera’yı gündemine aldığı iddia edildi.

Chelsea’de yedek kaleci Asmir Begovic takımdan ayrılmak istediğini belirtince, Maviler’de B planı devreye girdi. İlk hedef Galatasaray’ın yıldız ismi Fernando Muslera.

SkySports’ta yer alan habere göre; Londra ekibi, Begovic’in yerine Galatasaray’ın yıldız ismi Fernando Muslera’yı düşünüyor. 29 yaşındaki Boşnak kaleci bu sezon sadece 7 maçta forma giyerken, tecrübeli kaleci için Chelsea 12 milyon euro talep ediyor.

Chelsea’nin Asmir Begovic’i satmadan hiçbir şekilde yeni kaleci arayışına girmeyeceği belirtilirken, Bournemouth dışında ciddi bir teklifin de olmadığı yazıldı.

Antonio Conte’nin takımında Belçikalı Thibaut Courtois birinci kaleci olarak görev yaparken, başarılı kaleci bu sezon tam 13 maçı gol yemeden tamamladı ve adeta “Bu takımın 1 numarası benim” dedi. (CNN Türk)