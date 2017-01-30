“İtalya’ya uyum sağlamakta zorlandım”

Yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı Inter’de yedek kulübesine hapsolan Gabriel Barbosa, performansında yaşanan düşüşün gerekçelerini açıkladı.

Ülkesinin takımlarından Santos’ta gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmesinin ardından tercihini Inter’den yana kullanan Gabriel Barbosa (Gabigol) beklentilerin altında kaldı.

Milano ekibinin, bonservisine 30 milyon Euro ödediği yıldız oyuncu Serie A’da şu ana kadar sadece 4 maçta şans bulabilirken takımına henüz skor katkısı yapamadı.

Performansında yaşanan keskin düşüş hakkında değerlendirmelerde bulunan 20 yaşındaki oyuncu, “İtalya’daki antrenman sistemi Brezilya’dan farklı olduğu için uyum sağlamakta zorlandım. Ancak şimdi kendimi fiziksel anlamda daha hızlı ve güçlü hissediyorum” diye konuştu.

Inter’in hafta sonu Pescara’yı evinde 3-0 yendiği karşılaşmada 14 dakika süre alan Gabriel Barbosa, 3 maç aradan sonra forma şansı bulmuştu.