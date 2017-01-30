La Liga’da gündem: “Şahin gözü”

Real Betis maçında Barcelona’nın geçerli sayılmayan nizami golü, futbol sahalarında teknoloji kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.

La Liga’nın 20. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Real Betis maçında Jordi Alba’nın 76. dakikada sayılmayan golü karşılaşmanın önüne geçti. İspanyol futbolcunun vuruşunda top bariz şekilde kale çizgisini geçerken, hakem aksi yönde karar verdi.

Eurosport’ta yer alan habere göre, Katalan devinin şampiyonluk yarışında yara aldığı mücadele sonrası Barcelona cepesinde öfke hakimdi.

İşte tepkiler:

Luis Suarez: “Saha içinde pozisyonu çok net gördüm. Top bir metre içeri girdi.”

Jordi Alba: “Eğer dünyanın diğer büyük liglerindeki kuralları uygularsak böyle hatalar hemen sona erer. Sadece bizim için değil herkes için iyi olur.”

Luis Enriuque: “Maçlarda teknoloji kullanımı yardımcı olabilir. Hakemlerin yardıma ihtiyaç duydukları açıkça görülüyor.”

Javier Bordas: “Maçlarda neden teknoloji kullanılmıyor anlamış değiliz. Hemen uygulamaya geçirilmeli.”

Katalan spor gazeteleri Sport ve El Mundo Deportivo ise, “Bu sezon hakem hataları olmasaydı Barcelona şu anda liderlik koltuğunda olacaktı” iddiasında bulundu.

La Liga’da hala hayata geçirilemeyen ve “Şahin gözü” olarak bilinen gol teknolojisi, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 gibi Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinde aktif olarak kullanılıyor.

* Ekran görüntüsü: beINSPORT