“Ne olacağını ben de bilmiyorum”

Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Lukas Podolski, Polonya basınına verdiği röportajda gelecek planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Podolski’nin o röportajı:

Bir maçta 5 gol atmak nasıl bir duygu?

Bazen her şey istediğiniz gibi olur. 24 Erzincanspor maçı bizim için çok önemliydi, çünkü kupada bir üst tura çıkmak istiyorduk ama 6-2 bitmesi bizim için çok daha iyi oldu. Goller de aynı zamanda çok klastı ama her zaman attığım şutları attım. Eğer topu ceza sahasının sol bölgesinde alırsam her şey benim için kolaylaşıyor.

Galatasaray tarihinde 17 yıl sonra bir maçta 5 gol atan futbolcu oldun. Bu nasıl bir duygu?

Kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan 5 isim var. Benden önce Mario Jardel var ve ondan öncekiler de hep 30-40 yıl önceki Türk futbolcular. Köln’deyken bir kere 4 gol atmıştım ve Almanya adına da 4 kez 4 gol atma başarısı göstermiştim. 5 gol atmak güzel bir şey ama bizim için önemli olan her zaman bir sonraki maç. Kariyerim bittiğinde bu 5 gol hatırlanacak ama şimdilik 5 gol için herhangi bir kutlama yapılmadı (gülerek).

Kariyerine Çin’de ya da Japonya’da devam edeceğinle ilgili bazı söylentiler var? Bunun hakkında ne diyeceksin?

Şimdilik herhangi bir şey yok. Artık medyada her şey çok hızlı yayılıyor. Herkes sizinle ilgili haberi ilk veren kişi olmaya çalışıyor. İlerleyen zamanda bir şey olur mu bilmiyorum ama şu anda Galatasaray’ın oyuncusuyum.

Klose, Legia’ya transfer olmaya yakın. Eğer sen de Varşova ekibinden bir teklif alırsan ne olur?

Klose ve Legia ile ilgili bir şey duymadım. Eğer böyle bir şey olsaydı Alman basınında bu ilk haberlerden biri olurdu ancak ben şu ana kaadar böyle bir şey okumadım.

Peki ama sen Legia’dan bir teklif alsaydın ne cevap verirdin?

Legia, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan en iyi Polonya takımı ve bunu gösterdiler. Çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Ama ben Gliwice’de doğdum, buranın sokaklarında büyüdüm. Orada benim hayatıma etki etmiş birçok insan var. Dolayısıyla Polonya’da kariyerime devam etmek istersem oranın takımında oynamak isterim (Piast Gliwice).

Piast Gliwice taraftarına bir gün orda forma giyeceğinin sözünü verebilir misin?

Gliwice’de benim anneannem yaşıyor ve 80 yaşının üzerinde. Tabii ki bir gün orada forma giymek isterim ve inanıyorum ki bu olacak ama bunun garantisini veremem. Artık futbolcular için çok değişik seçenekler var Çin gibi, ABD gibi. Tabii sağlıklı kalmam ve 5 yıl daha futbol oynayabilir olmam gerekiyor Kariyerimin sonlarına doğru Real, Bayern ya da Barcelona gibi bir kulüpte oynayamayacağım ama ve Piast Gliwice de bunlardan biri olabilir.

İstanbul’da yaşamaktan çekincelerin var mı?

Son zamanlarda bazı terör saldırılarının olduğu doğru. Şehirde eskiye oranla daha fazla polis olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bu şu anki ortamda gayet normal. Ama genel olarak artık hiçbir yerde kendinizi yüzde yüz güvende hissedemezsiniz. Berlin’de Noel’de olanları gördünüz.

Kaynak: Gamaspor