Payet savaşını Marsilya kazandı

Fransız ekibi, eski oyuncusu Dimitri Payet'yi 25 milyon pound karşılığında renklerine bağladı.

Geçen sezon Marsilya'dan West Ham United'ın yolunu tutan Dimitri Payet, 1,5 sezonluk ara sonrası eski takımına geri döndü.

West Ham United'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Marsilya'nın Payet için yaptığı 25 milyon pound'luk teklifin kabul edildiği açıklandı.

Bir önceki sezon Fransız oyuncu için kasasından 15 milyon euro çıkan İngiliz ekibi, ödediği miktarın 2 katı karşılığında Payet'yi eski takımına göndermiş oldu.

Marsilya'nın ilgisi sonrası West Ham United'da forma giymek istemediğini açıklayan 29 yaşındaki oyuncu, kadro dışı bırakılmasının ardından altyapı takımıyla çalışmalarını sürdürüyordu.

West Ham United adına bu sezon 22 maça çıkan Payet, 3 gol atarken 8 de asist yaptı.