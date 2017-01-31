Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın farklı kazandığı Konyaspor maçını değerlendirirken, siyah-beyazlılar hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol’un Beşiktaş’la ilgili sözleri şu şekilde:

“Şu çok net; Fenerbahçe’nin, Başakşehir’in çok iyi oynadığı maçlar oluyor. Galatasaray bir iyi bir kötü, içerde iyi, dışarda kötü. Şampiyon gibi oynayan tek takım Beşiktaş. Şampiyon olur olmaz, o başka bir şey. Kazanırsın kazanmazsın, başka şeyler onlar. Ancak Beşiktaş şampiyon gibi, her maçını kazanacak gibi oynuyor. Bu çok bariz şekilde görünüyor. Zaten herkesin benzer şeyleri söylediğini görüyoruz.”