Adebayor resmen Başakşehir’de

Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Adebayor’u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, transferin son gününde kariyerli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüp, Emmanuel Adebayor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig’de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace’ın başarısı için mücadele ediyordu.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi.

Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz’ı kadrosuna katmıştı.