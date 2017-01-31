Babel çabuk ısındı

Hollandalı oyuncu, Alanyaspor’un ardından Konyaspor maçını da boş geçmedi…

Beşiktaş’ın devre arasında Deportivo La Coruna’dan renklerine bağladığı Ryan Babel, farklı kazanılan Konyaspor maçında 1 gol 1 asistle dikkat çekti. Hollandalı oyuncu, 9. dakikada Talisca’nın ortasını kafayla filelere göndererek, Vodafone Arena’daki gol sağanağını başlattı. Sol kanatta oldukça etkili oynayan yıldızın takım arkadaşlarıyla kısa sürede sağladığı uyum dikkat çekti.

3 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Babel, 50’de soldan taşıdığı topla Cenk Tosun’a bir de asist yapıp, galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor ağlarını da havalandıran Babel, siyah-beyazlı takımda 3 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.