Başakşehir’in yeni transferi Emmanuel Adebayor, resmi sözleşmeye imza atmasının ardından neden Süper Lig’i tercih ettiğini anlattı.

Yayıncı kuruluş beIn Sports’a konuşan Başakşehir’in yeni transferi Emmanuel Adebayor, “Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum” diye konuştu.