Beşiktaş’ta imzalar atıldı

Siyah-beyazlı kulüp, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Mitrovic, Demba Ba, Ersan Gülüm ve Demba Ba için imza töreni düzenledi.

Yeni transferler için düzenlenen imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tüm oyunculara ‘hoş geldiniz’ dedi. Demba Ba’nın son durumu hakkında da bilgi veren başkan Orman, “Demba Ba yarın Los Angeles’ta kampa gidecek, 3 hafta içinde geri gelecek. Mart başında sahada olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

İmza töreninde konuşan yeni transferlerin açıklamaları ise şu şekilde:

Mitrovic: “Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için mutluyum. Beraber başarılara yol alacağız.”

Demba Ba: “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu dönem umarım daha başarılı geçecek.”

Ersan Gülüm: “Burada bulunmaktan çok mutluyum. İnşallah başarılar devam eder.”

Ryan Babel: “Şampiyonluk için buradayım. Umarım daha büyük performanslar ortaya koyarak şampiyonluğu yaşayacağız.”