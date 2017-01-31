Futbol topu sayesinde yürümeye başladı!

Başakşehir’in yeni transferi Emmanuel Adebayor’un çocukluğuna ait bir olay herkesi şaşırttı. Togolu yıldızın futbol topu sayesinde yürümeye başladığı ortaya çıktı!..

Adebayor çocukluğunda uzun süre yürüme sorunu yaşamış ve ilk adımını 4 yaşında atmış. Doğduğu günden itibaren yürüyemeyen Adebayor’un durumuna üzülen ailesinin,tedavi için gittikleri doktorlardan olumlu cevap alamayınca,tek çareyi kilisede dua etmekte buldukları kaydedildi. Adebayor’un annesinin, çocuğu için kilisede dua ettiği bir gün dışarıda futbol oynayan çocukların topunun kilisenin içine girmesinin, minik Adebayor’un topu görüp ayağa kalkmasını ve de topa doğru yürümeye başlamasını sağladığı ortaya çıktı.

Konuya ilgili açıklama yapan Adebayor, “Biliyorum kulağa inanılmaz geliyor ama olay doğru. Futbol benim kaderimmiş” dedi.Togolu futbolcunun bu sıra dışı hayat hikayesi, akıllara bir başka Afrikalı oyuncu Kanu’yu da getirdi. Adebayor gibi kariyer patlamasını Arsenal’de yapmış olan Nijeryalı Kanu, bilindiği gibi kalbi delik olmasına rağmen yıllarca başarıyla futbol oynamıştı.