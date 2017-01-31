Garry Rodrigues en iyi 11’de

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’a katılan Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi’nde oyuncuların oylarıyla 2015-2016 sezonunun en iyi ilk 11’ine seçildi.

PAOK ile 2015’te 36 resmi maça çıkan Rodrigues, 7 kez fileleri havalandırmayı başardı. 2015/16’da normal sezonu dördüncü tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanan Selanik ekibi, dörtlü Şampiyonlar Ligi Grubu’nu lider bitirip Kupa 1’de ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.

Ödül töreninde konuşan Garry, “Yunanistan’ı şimdiden özledim. Buraya tekrar gelip eski arkadaşlarımı görmek büyük bir fırsat oldu. Bu kadar saygı duyduğum bu ülkede bulunmaktan dolayı çok mutluyum. PAOK beni bugün olduğum futbolcu yaptı. Onlara çok şey borçluyum. PAOK bana inandı ve gelişip Galatasaray’a transfer olmak gibi büyük bir adım atmama fırsat tanıdı. Burada geçirdiğim süreden özel bir an seçmek istemiyorum. Sadece herkese yardımları için teşekkürler. Bu ödül için aileme, küçük kızıma ve tabii ki PAOK’a teşekkürler. Çok gururluyum…” ifadelerini kullandı.