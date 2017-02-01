“Beşiktaş’ta kalmak istiyorum”

Siyah-beyazlıların sezon başında Inter’den kiraladığı Caner Erkin, devam eden sakatlığı ve gelecek planları hakkında beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ta çok iyi karşılandığını söyleyen Caner Erkin, kiralık sözleşmesi bittikten sonra da Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Başkanımıza da hocamıza da bunu söyledim. Yönetim uygun görürse burada kalmak istiyorum” dedi.

Caner Erkin, sakatlığını da atlattığını belirterek, “Hafif ağrılarım oluyor ama doktorlar da bunların olacağını söylediler. 1,5-2 ay gibi bir sürede hazır olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.