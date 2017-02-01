“Galatasaray’la gelecekte tekrar bir araya geleceğiz”

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Didier Drogba, transferin son gününde hakkında çıkan iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.

İki sezon forma giydiği Montreal Impact’ten ayrıldıktan sonra takım arayışlarına devam eden Didier Drogba hakkında transferin son gününde Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. 38 yaşındaki futbolcu Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve “Gelecekte bir zaman tekrardan bir araya geleceğiz” dedi.

Fildişi Sahilli yıldızın açıklaması şöyle: