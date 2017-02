“Hiçbir zaman aynı anda iki kulübü düşünmem”

Galatasaray'ın yıldızı Bruma, İspanyol basınına verdiği röportajda kariyer planmamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

El Mundo Deportivo gazetesine konuşan Bruma'nın röportajından öne çıkanlar şöyle:

Real Sociedad'da geçirdiğin yılı nasıl değerlendirirsin?

Benim için çok önemli bir yıldı. Dünyadaki en rekabetçi liglerden birinde oynama ve kendimi kanıtlama şansı buldum. Benim için unutulmaz bir yıldı.

Daha fazla oynama dakikası almayı ummuş muydun?

Evet, tabii ki daha fazla oynamayı bekliyorsunuz. Ama ben bunu kötü bir şey olarak değerlendirmiyorum. Bence Real Sociedad benim bonservisimi almanın zor olduğunu anlayınca takımdaki diğer oyunculara daha fazla süre verebilmek için beni daha az oynattı. Bunu kötü görmüyorum çünkü bu bir kulüp stratejisidir ve buna saygı duymak gerekir.

Sence kulüpteki antrenörlerinden yeterli güveni aldın mı?

Aldım. David Moyes ile de iyi bir ilişkim vardı. Ama sadece beni milli takımdan döndükten sonra neden takımdan kestiğini anlamamıştım.

Real Sociedad'da geçirdiğin sezon için daha fazlasını yapabilirdim diyor musun?

Dürüst olmak gerekirse daha iyi olabilirdim diyorum. Eğer iyi bir antrenöre ve motivasyona sahipseniz sizin için her şey daha iyi oluyor. Ancak yaşadığım bazı problemler yüzünden bazen yeterli güveni alamadım ve bu yüzden gerekli, olabileceğim seviyeye çıkamadım.

Bazı insanlar senin için "Çok hızlı ama bazen bu hızı kullanmayı başaramıyor. Bazen de karar verme konusudna yanlışlar yapıyor" şeklinde eleştiriyor. Bunu onaylıyor musun?

Kararlarımla ilgili yanlışlar yaptığım konusuna katılmıyorum. Hızlı bir oyuncu olduğu ve işleri hızlı halletmeye çalıştığım doğru.Ben her zaman takım arkadaşlarına asist yapan bir futbolcu oldum ve eğer şimdi bir karar vermem gerekiyorsa benim için en iyisi buna devam etmek.

Real Sociedad'da geçirdiğin zaman ile ilgili bir pişmanlığın var mı?

Şehir ve kulüp ile ilgili anılarım gerçekten güzel. Evet, yeteri kadar süre alamadığım doğru ama sonuçta 33 maça çıktım ve 3 gol attım. Bunun kötü olduğunu söyleyemem. Bu kadar önemli bir kulübün formasını giymiş olduğum için mutluyum.

Real Sociedad'da devam etme şansın var mıydı?

Evet, böyle bir ihtimal vardı ama kulüpler anlaşma sağlayamadı. Tabii bu benim için üzücü olmuştu. Ayrıca, Real Sociedad şu anda İspanya Ligi2nde de gayet güzel işler yapıyor. Zaman bulduğumda Real Sociedad'ın maçlarını izlemeye çalışıyorum. Ligin geri kalanında her şeyin onlar için olumlu gitmesini diliyorum.

Real Sociedad'da unutamadığın en güzel anın ne?

Santiago Bernabeu'da attığım golü unutamıyorum. Muhteşem bir statta dünyanın en iyi takımlarından birine karşı gol atmıştım. Ve tabii ki idolüm olan Cristiano ronaldo'nun önünde. O bein Ronaldo'ya attığım goldü.

Galatasaray'da senin için işler kötü gitmiyor gibi gözüküyor…

Şu anda her şey benim için iyi gidiyor. Takım ve takım arkadaşlarıma yardım etmek için goller atıyorum ve bu bana büyük oyuncuymuşum hissi veriyor. Güzel bir hissiyat içindeyim. En iyi zamanlarımı yaşıyorum. Aynı zamanda gol atmaya alışıyorum. Ben bir golcü değilim ama artık şans bulduğumda şüphem olmuyor. Kariyerimde her zaman hedeflerim oldu ve her zaman da böyle olmaya devam edecek. Benim şu anki amacım da en üst seviyeye ulaşmak için daha fazlasını yapmak.

Hakkında seni Arsenal'in istediğine dair dedikodular çıkıyor. Doğru mu?

Her zaman söylentiler çıkıyor ama bunlar benim esas amacımdan saptırmıyor. Ben hiçbir zaman aynı anda iki kulübü düşünmem. Bu tarz teklifleri duymak ve görmek her zaman güzeldir çünkü bu benim değerimi ölçmem için önemli bir araç. Ama şu anda Galatasaray'dayım ve buraya konsantre olmuş durumdayım.

Türkiye'deki hayatın nasıl?

Sakin ve tam olarak futbola odaklı. Evden çok uzaklara gitmiyorum bunda Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumun da etkisi var. Dışarı çıktığımda herkes beni çok güzel karşılıyor.

Terör saldırıları senin hayatını olumsuz etkiledi mi?

Ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ortam son saldırılardan önce çok sakindi ama şimdi neler oldu. Masum insanlar hayatını kaybetti ve bu yüzden çok üzülüyorum.

Galatasaray ile kontratın devam ediyor. Daha büyük bir kulübe gitmek gibi bir amacın var mı?

Benim amacım her zaman temsil ettiğim kulüp için elimden gelenin en iyisini vermek. Ben Avrupa'daki önemli futbolculardan biri olmak istiyorum ve bu yolda ilerliyorum. Ne olacağını göreceğiz.

Kaynak: Gamaspor