Kupada eldivenler Muslera’ya geçiyor

Galatasaray'ın Türkiye Kupası maçlarında şans bulan yedek kalecisi Cenk Gönen, Başakşehir ile oynanacak çeyrek final maçında kaleyi Muslera'ya devredecek.

Sarı-kırmızılılarda bu sezonun kupa geleneği cumartesi günü sona eriyor. Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçında kaleyi Cenk Gönen değil Fernando Muslera koruyacak.

7 MAÇTA 10 GOL YEDİ

Hürriyet'in haberine göre, Başakşehir maçına büyük önem veren teknik direktör Riekerink, eldivenleri Muslera’ya teslim etme kararı aldı. Bu sezon kupada oynanan 7 maçın tamamında kaleyi koruyan Cenk ise kulübede oturacak. Bu kararda Cenk’in performansı büyük rol oynadı. Tecrübeli kaleci, bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol yedi.