Lazio yarı finalde

İtalya’nın iki köklü takımı Inter ile Lazio’yu karşı karşıya getiren kupa mücadelesinde gülen taraf başkent ekibi oldu.

İtalya Kupası Çeyek Final maçında Inter ile Lazio, Guiseppe Meazza Stadı’nda kozlarını paylaştı. Konuk ekip Lazio zorlu karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren goller Felipe Anderson (20′) ve Lucas Biglia’dan (56′ pen) gelirken, Inter’in tek sayısını Marcelo Brazovic (84′) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio, İtalya Kupası’nda adını son dört takım arasına yazdırdı.

Juventus ile Napoli daha önce yarı finale yükselen takım olmuşlardı. Roma – Cesena eşleşmesi kupada yarı finale yükselen son takımı belirleyecek.