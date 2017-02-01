Riekerink’in opsiyonları arttı

Galatasaray’da Jan Olde Riekerink’i zor bir dönem bekliyor. Ancak Hollandalı teknik adam, bu kez yokluktan değil çokluktan kaynaklanan bir problem yaşıyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlar düzeldi, cezalar sona erdi ve kadro dışılar affedildi. Durum böyle olunca Galatasaray’ın tartışılan kadrosu bir anda seçimi zor bir hale büründü. Riekerink, “Bırakın 11’e oyuncu seçmeyi, artık 18’e kimi alıp almayacağımı dahi düşünmek zorunda kalacağım” diyerek durumu özetledi. Sinan Gümüş’ün iyileşip sahalara dönmesinden sonra Tolga Ciğerci ve Koray Günter de geçen haftadan bu yana takımla çalışmaya başladı. Son oynanan Akhisar Belediyespor maçında cezalı olan De Jong ile Ahmet Çalık da yeniden takıma döndü. Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Linnes, Cavanda ve Chedjou da kulübede yer aldı.

“NESİ EKSİK?”

Galatasaray’ın artık 11 değil 18 sorunu olduğuna dikkat çeken yöneticiler, “Galatasaray’ın son maçtaki kadrosunda genç takımdan kimse yoktu. Bu hafta De Jong, Ahmet Çalık, Tolga ve Koray geliyor. Serdar Aziz de iki hafta sonra çalışmalara başlıyor. Bu kadronun nesi eksik” yorumunda bulundular. Riekerink’e güvendiklerini her fırsatta tekrar eden sarı-kırmızılı yöneticiler, Hollandalı teknik adamın adaletli bir şekilde formayı verece ğine inanıyor.

ENDOĞAN’A LİSANS ÇIKTI

Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak Endoğan Adili’ye lisans çıkarttı. Sezon başında kadro dışı kalan genç futbolcu bundan sonra A takımla antrenmanlara çıkacak. (Milliyet)