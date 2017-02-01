“Takımda kimseyle konuşmuyordu”

West Ham United Başkanı David Sullivan, eski kulübü Marsilya’ya transfer olan Dimitri Payet’nin 6 haftadır kimseyle konuşmadığını açıkladı.

Dimitri Payet, kendi isteği üzerine 29 milyon euro karşılığında Marsilya’ya imza attı. Ülkesine dönen Fransız orta saha, takımdan ısrarla ayrılmak istiyordu.

BBC’nin haberine göre West Ham United Kulübü Başkanı David Sullivan, takımdaki futbolcuların da Payet’nin gitmesi yönünde görüş bildirdiğini ifade etti:

“Takımda hiç kimseyle konuşmuyordu. Yemekte bile odanın bir köşesinde oturuyor, kendini izole ediyordu. Ama bu dönemden önce kendisi mutluydu. Herkesle şakalaşır, elini sıkardı. Ya bu bir taktikti ya da bir şeyler değişti. Takım ve teknik direktör onun gitmesini istiyordu”

Dimitri Payet, West Ham’a Hazira 2015’te transfer olmuştu. Yeni kulübüyle 5.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa ile Euro 2016’da da oynayan orta saha, West Ham’daki ilk sezonunda 12 gol atarak öne çıkmıştı. Ancak son dönemde neredeyse sahada yoktu. Teknik direktör Bilic de onu gözden çıkarmıştı.

Eski evine dönen Payet ise bunu kişisel bir tercih ve köklerine geri dönüş olarak değerlendirdi. Başkan Sullivan, Payet’in olağanüstü bir oyuncu olduğunu değerlendirirken kendisini tutmak için her şeyi yaptıklarını ama buna karşın ayrılığın gerçekleştiğini söyledi.