Çağlar Söyüncü’nün yıldızı parlıyor

Freiburg’da yıldızlaşan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’yü kulübü 9 milyon Euro’ya, Lille’e satmadı.

Altınordu’dan, Freiburg’a giden Çağlar Söyüncü, yıldızını parlatmaya devam ediyor… En çok hava topu kazanan stoper olarak Avrupa’nın ilk 5 liginde ilk 3 arasına giren, kesicilik ve sertliği ile ön plana çıkan Çağlar, geriden oyunu başlatma becerisiyle takdir topladı. Büyük umutlarla transfer edilen Çağlar, Freiburg’da acemilik çekmedi.

ROMA VE VİLLARREAL DE PEŞİNDE!

Akşam’ın haberine göre, fiyatını kısa sürede katlayan Çağlar’a Fransa’nın Lille takımı 9 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Ancak kulübü reddetti. CSKA Moskova, Roma ve Villarreal’in scoutlarla mercek altına aldığı milli yıldıza Premier Lig’den de tekliflerin olduğu iddia edildi.

Freiburg’da bu sezon 15 maça çıkan Çağlar Söyüncü, takımın değişmez isimleri arasında yer alıyor.