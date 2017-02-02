“Advocaat’ın ipi çekilmiş gibi”

Ünlü spor yorumcusu, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel’in affedilmesini, teknik direktör Dick Advocaat üzerinden değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde dün sürpriz bir şekilde Emenike ve Van der Wiel affedilmişti. NTV Spor’daki Spor Servisi Programı’nda bu konuyla ilgili yorumda bulunan Mehmet Demirkol, söz konusu kararın teknik direktör Advocaat ile beraber değil, Advocaat’a rağmen alındığını iddia etti.

Demirkol şunları söyledi:

“Advocaat’ın ipi biraz çekilmiş gibi geliyor bana. Aziz Yıldırım nasıl federasyonla bir çatışmaya girdiyse, Advocaat ile de aynı çatışmaya girmiş durumda. Bana öyle geliyor ki, oyuncu profillerine baktığımız zaman, özellikle Emenike ile ilgili verilmiş af kararı Advocaat ile verilmiş bir karar değil, Adovcaat’a rağmen verilmiş bir karar…”