Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi Ali Palabıyık’ın

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Kupada Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi Vodafone Arena’da karşı karşıya getirecek derbide Ali Palabıyık görev alacak. Zorlü mücadenin yardımcı hakemleri Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan olurken, dördüncü hakemlik görevini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.

Türkiye Kupası Son 16 turunda görev alacak hakemlerin listesi şu şekilde: