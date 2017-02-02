Gabriel Jesus sınıfı geçti

Premier Lig’de Manchester City, West Ham United’ı deplasmanda 4-0 yenerken, yeni transfer Gabriel Jesus yıldızlaştı. Menajer Pep Guardiola, maç sonunda genç oyuncuyu karpuza benzetti.

Manchester City’nin sezon başında 27 milyon sterlin karşılığında Palmeiras’tan transfer ettiği Gabriel Jesus, Brezilya Ligi’nin son bulmasıyla birlikte takıma katıldı. 19 yaşındaki oyuncunun kendisini göstermesi uzun sürmedi. Menajer Pep Guardiola, 4-0 kazandıkları son West Ham United maçında Sergio Agüero’yu yedek oturtarak, forvet hattında Jesus’a görev verdi.

Guardiola’nın kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmayan Jesus maçı 1 gol ve 1 asistle noktaladı. Guardiola maç sonunda genç oyuncuyu karpuza benzetti. Bu tür potansiyeli yüksek oyuncuların, nasıl bir performans vereceklerini önceden kestirmenin güçlüğüne dikkat çeken Guardiola “Gabriel de tıpkı bir karpuz gibi. Nasıl iyi olup olmadığını görmek için karpuzu kesmek zorundaysanız; bu tür oyunculara da şans vermelisiniz” dedi.

İlk izlenimlerinin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Guardiola, Gabriel Jesus’un yakın gelecekte futbol dünyasının en önemli yıldızlarından biri olabileceğinin altını çizdi. (Eurosport)