“Galatasaray’a faydalı olamadım”

Ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98’e transfer olan Hamit Altıntop, yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör Riekerink’in tercihleri nedeniyle Galatasaray’a faydalı olamadığını ifade etti.

Almanya’nın ünlü spor dergisi Kicker’e konuşan Hamit Altıntop, “Galatasaray ile sözleşmemi feshetmeden önceki 2 ayda 4 karşılaşmada forma giydim. Galatasaray’da son dönemde hazır olmadığım için değil, Riekerink’in tercihi nedeniyle forma şansı bulamadım” dedi.

Darmstadt 98’e transferinin çok hızlı geliştiğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, “Motivasyonum yüksek. Yeniden Bundesliga’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu 6 ay önce düşünemezdim” diye konuştu.

Oyun ritminin eksik olduğunu belirten Hamit, “Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray’da istediğim performansı sergileyemedim. Bu yüzden kulüp ve taraftarların beklentilerini karşılayamadım” ifadelerini kullandı.