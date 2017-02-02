“Hedeflerimize emin adımlarla yürümek istiyoruz”

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki Başakşehir maçı öncesi, teknik direktör Jan Olde Riekerink, Türkiye Kupası’nın yayıncı kuruluşuna röportaj verdi.

Olde Riekerink’in sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

“Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bu sezonun başında iki hedefimiz vardı. Biri Türkiye Kupası, diğeri ise lig şampiyonluğuydu. Avrupa’da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz…”

“Sakatlıklar bittiğinde, cezalar sona erdiğinde tüm hocalar mutlu olur. Çünkü önemli olan takım içi rekabet. Her oyuncu iyi oynamak zorunda kalır. İyi oynamadığında ise arkasında birinin olması takım için avantajdır.”

“Aramıza yeni yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Rekabet seviyemiz zaten yüksekti, şimdi daha da yükseldi. Transfer dönemi kapandı ama Japonya ve Çin’de transfer dönemi devam ediyor. Podolski’nin bizimle kalması mutluluk verici. Benim ve yardımcılarımın da beklentisi Lukas’ın sezon sonunu a kadar devam etmesi yönünde. Ve bizimle kalacak diye de düşünüyorum…”

“Bugün Metin Oktay’ın doğum günü. Önemli bir gün. Metin Oktay, benim de çok iyi bildiğim, tanıdığım biri. Galatasaray tarihi için yaptıkları ortada. Tesislere gelirken her gün onun anıtını görüyoruz. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camianın tarihinde çok önemli oyuncular yer alıyor…”