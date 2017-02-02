Lampard futbolu bıraktı

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İngiliz futbolu ve Chelsea’nin sembol isimleri arasında yer alan Frank Lampard aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Son olarak MLS ekiplerinden New York City’de top koşturan 38 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında İngiltere’ye dönme kararı almıştı.
Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında altyapısında yetiştiği West Ham United’da başlayan Lampard, 2001-2014 yılları arasında formasını giydiği Chelsea’de ismini efsaneler arasına yazdırdı.
Kariyeri süresince 852 maça çıkan İngiliz orta saha oyuncusu, 256 gol atıp 178 asist yaptı.
İngiltere Milli Takım formasını 106 kez sırtına geçiren Lampard, bu maçlarda 29 gol atma başarısı gösterdi.
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