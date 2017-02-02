Totti “gemisini” kurtardı

“Beşiktaş’ta kalmak istiyorum”

Siyah-beyazlıların sezon başında Inter’den kiraladığı Caner Erkin, devam eden sakatlığı ve gelecek planları hakkında beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta çok iyi karşılandığını söyleyen Caner Erkin, kiralık sözleşmesi bittikten sonra...