Totti “gemisini” kurtardı

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İtalya Kupası çeyrek final maçında Cesena’yı 2-1 yenen Roma, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Normal süresi Dzeko (Roma, 68′) ve Garritano’nun (Cesena, 73′) karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren karşılaşma uzatmalara gitti.
Ev sahibi Roma’nın 97. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Totti, takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve başkent ekibi İtalya Kupası’nda yarı finale yükseldi.
Roma, iki maç üzerinden oynanacak yarı final turunda ezeli rakibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
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