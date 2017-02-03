Aboubakar’lı Kamerun finalde

Yarı final mücadelesinde Gana’yı 2-0 mağlup eden Kamerun, Afrika Uluslar Kupası’nda finale yükselerek Mısır’ın rakibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası yarı finali, daha önce bu kupayı dörder kez kazanmış iki takımı karşı karşıya getirdi. Mısır’ın finaldeki rakibini belirleyen maçta Kamerun, rakibi Gana’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Franceville kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. İkinci yarıda daha etkili ataklar geliştiren Kamerun, aradığı golü 72. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ile buldu. Dakikalar ilerledikçe çok oyuncuyla hücuma çıkan Gana karşısında kontrataklarla etkili olan Kamerun, 90+3’üncü dakikada Vincent Aboubakar’ın pasıyla hareketlenen Christian Bassogog ile ağları bir kez daha havalandırdı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Mısır ile Kamerun arasında oynanacak Afrika Kupası final mücadelesi 5 Şubat Pazar günü TSİ 22.00’de oynanacak. Üçüncülük maçı ise 4 Şubat Cumartesi günü aynı saatte Burkina Faso ile Gana arasında yapılacak.