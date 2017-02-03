Barcelona Mesut Özil’in peşinde

2013-14 sezonunun başında Real Madrid’den Arsenal’a 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mesut Özil, yeniden La Liga’nın yolunu tutabilir.

İspanya’da yayın yapan Sport gazetesi, Londra kulübüyle sözleşmesi 2018 yılnın haziran ayında sona erecek Mesut ile Barcelona’nın ilgilendiğini iddia etti. Katalan ekibinin yöneticileriyle Mesut’un temsilcilerinin bir araya geldiğini öne süren gazete, 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesini uzatmaması halinde Barcelona’ya transferinin mümkün olabileceğini belirtti. Haberde ayrıca, Mesut’un İngiltere macerasını sonlandırıp İspanya’ya dönmek istediği de yer aldı.

Arsenal Menajeri Arsene Wenger daha önce yaptığı açıklamada, hem Mesut Özil hem de Alexis ile sözleşme uzatma görüşmelerinin planlanan yol haritasına göre ilerlediğini ve herhangi sıkıntı beklemediklerini dile getirmişti.

Bu sezon Arsenal formasıyla 29 resmi maça çıkan Mesut Özil takımına 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.