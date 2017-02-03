“Caner’in bonservisini almayı planlıyoruz”

İç transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Oğuzhan ve Tolgay’ın sözleşmelerini uzatacaklarının müjdesini verirken, sezon başında Inter’den kiraladıkları Caner Erkin’in bonservisini almayı istediklerini dile getirdi.

Inter’den kiralanan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle siyah-beyazlı formaya hasret kalan savunma oyuncusunun bonservisini alacaklarını belirten Orman, “Takıma gelir gelmez çok çabuk uyum sağladı. Ancak kötü bir sakatlık geçirdi. Bizde ahde vefa vardır. Inter ile aramızda önemli bir protokol var. 1 milyon Euro karşılığında bonservisi bizim olacak. Biz o rakamı daha da aşağı çekip Caner’in bonservisini de almayı planlıyoruz” diyerek müjdeyi verdi.

Başkan Orman ayrıca, takımın yıldız isimleri Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan’ın sözleşmelerini uzatacaklarını belirtti. (Fanatik)