Mehmet Ekici geri adım atmıyor

Ara transfer döneminde hem Beşiktaş’ın hem de Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan Trabzonsporlu Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerde forma giyeceğini söyledi.

Fanatik’in haberine göre, Mehmet Ekici artık hakkındaki iddialardan bıktığını söyleyerek, “Türkiye’de transfer dönemi açıkken hakkımda birçok yalan haber ortaya atıldı. Bunlara gülüp geçtim. Şimdi ellerinde sadece Çin kozu kaldı, bu kez orayla ilgili iddialar ortaya atılıyor” dedi.

Transfer dönemi bittiği için kendisi hakkında yapılan yalan haberlerin de azalacağını söyleyecen tecrübeli oyuncu, “Bu nedenle mutluyum. Bana verilen idman programını uygulamaya devam edeceğim. Benim kararım belli. Sezon sonunda söz verdiğim gibi Fenerbahçe’ye imza atacağım” ifadelerini kullandı.