Afrika’nın en büyüğü yarın akşam belli olacak

Gabon’da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası final karşılaşmasında Mısır ile Kamerun yarın 22:00’da rakip olacak

Grup aşamasında aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle lider olarak çıkan Mısır, çeyrek finalde Fas’ı 1-0, yarı finalde Burkina Faso’yu penaltılarda 4-3 yenerek finale yükselmişti.

Kamerun ise grupta bir galibiyet, iki beraberlik almış ve bir üst tura ikinci olarak çıkmıştı. Çeyrek finalde Senegal’i penaltılarda 5-4’lük skorla eleyen Kamerun, yarı finalde Gana’yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Kariyerini Beşiktaş’ta sürdüren ve kupada henüz golle buluşamayan Vincent Aboubakar, finalde forma bekleyecek. Yıldız golcünün yanında bir dönem Türkiye’de çalışan Hugo Broos ile Hector Cuper, takımlarını şampiyonluğa taşıyabilmek için mücadele edecek.

Mısır, 2010 yılından bu yana şampiyon olamazken Kamerun bu sevinci 15 yıldır yaşayamadı.