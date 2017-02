Günün öne çıkan beş maçı!

Avrupa’nın beş büyük liginde günün öne çıkan beş karşılaşmasını sizler için derledik…

CHELSEA – ARSENAL 15:30

Futbolda tarih tekerrür ilişkisi sevenler, toplanın. Arsene Wenger, uzun süredir maruz kaldığı şampiyonluğu bu galibiyetin getireceği ilk adımla gerçekleştirebilir! Arsenal, Chelsea’yi ligin iki devresinde de yendiği ve şampiyonluğa ulaştıkları son sezon olan 2003-04’den bu yana bunu tekrarlamayı başaramadı. Şampiyonluk yolu belki de iki maçlık Chelsea galibiyetinden geçiyordur, ne dersiniz? Biraz da futbol gerçeklerinden konuşmakta fayda var. Fransız menajer, Stamford Bridge’de çıktığı son dört maçını da kaybetti ve Diego Costa amiyane tabirle alev alev yanıyor! Çin’e gideceği söylentilerinin de hırslandırdığı İspanyol yıldız, Arsenal’e karşı forma giydiği dört maçın ikisinde rakip ağları havalandırmayı başarmıştı. Pazartesi günü oynanan Liverpool maçından sonra Jürgen Klopp da Costa’yı övmüştü. Topçular, bu sezon oynadıkları lig maçlarının hiçbirinde ilk 15 dakikasında kalelerinde gol görmemişlerdi, ta ki Watford maçına kadar! Aaron Ramsey’in de sakatlanıp çıktığı karşılaşmadan puan koparamayan Arsenal, liderlik yarışından kopmak istemiyorsa evinde sekiz maçtır bileği bükülmeyen Antonio Conte’yi ve dört maçlık Stamford Bridge mağlubiyet geleneğini bitirmek zorunda!

BAYERN MÜNİH – SCHALKE 17:30

Borussia Dortmund mucizesini yaratan insanlardan biri olan Hans-Joachim Watzke, sarı-siyahlıların ayağa kalkma günlerini anlatırken şu sözlere yer veriyor: “Kendi kendimize ‘İsçi sınıfından oluşan Ruhr Bölgesi’nde insanlar bizden ne ister?’ diye sorduk. Bunun cevabı basitti: Sürekli mücadele etmek ve varımızı yoğumuzu vermek! Böylece yeni felsefemiz oluştu. Yeni markanın yoğun ve gerçekçi olması gerekiyordu. Sahada yoğun bir futbol oynayacağız, yöneticiler de gerçekçi olacak.” Ruhr Bölgesi’nin diğer takımı Schalke’nin bu ruha her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak. Çünkü karşısında ismiyle özdeşleşen bir taktik anlayıştan ziyade kazanmak için esnek olmak gerektiğini düşünen, yılların kurdu Carlo Ancelotti ve kağıt üzerinde harika bir kadro bulunacak! Dahası Bayern Münih, rakibine tam 13 maçtır yenilmiyor! Bunların da dışında Thomas Müller, son iki maçı kazanmalarına rağmen yeterli oyun oynayamadıklarını itiraf etti. Profesör lakaplı futbolcunun bu maça nasıl hazırlandığını tahmin etmek zor değil! Augsburg’la yaptığı işlerle kendisi gibi Mainz’da dikkatleri çeken Christian Heidel’in göreve getirdiği Markus Weinzierl için de tehlike çanları çalmaya başladı. Genç teknik direktör, mavi-beyazlılarla çıktığı 18 lig maçından yalnızca 21 puan çıkarabildi! Schalke, küme düşme potasından yalnızca 6 puan uzakta, Bayern Münih ise RB Leipzig’in yalnızca 3 puan önünde. Bir maçtan fazlası tabiri daha güzel oturamazdı!

BARCELONA – ATHLETIC BILBAO 18:15

“Luis Suarez, Barcelona formasıyla çektiği son 16 şutta 11 gol attı.” “Lionel Messi, bu sezon ceza sahası dışından 8 gol kaydetti” “Lionel Messi, bu sezon hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk isim oldu” “Lionel Messi, Athletic Bilbao’ya karşı oynadığı son 25 maçın 20’sinde en az bir gole katkıda bulundu” Tek taraflı bir maç olacağını düşünenler, bu harika istatistiki verileri okurken yargılarını kesinleştirip bir sonraki maçı okumaya geçmişlerdir. Şimdi de daha farklı bir futbolsever kesimine yazalım, Barcelona, 2003-04 sezonundan bu yana en kötü iç saha performansını sergiliyor. Dahası ayın 1’inde zorlu Atletico Madrid maçı oynadılar, ve bu maçtan üç gün sonra rövanşa çıkacaklar. Evet, Baskonya temsilcisi son maçta 3-1’lik skorla bir direnişe imza atamamış olabilir ancak Raul Garcia ve Ander Iturraspe’nin kart cezalısı olduklarını da unutmamak gerekiyor. Athletic’in geçen sezon başında Süper Kupa’da Barcelona’yı tarumar ettiğini de… Başka planları olmayan futbolseverler için Borussia Dortmund-RB Leipzig ya da Başakşehir-Galatasaray maçlarına kadar vakit geçirmek için daha ideal bir maç düşünemiyorum!

BORUSSIA DORTMUND – RB LEIPZIG 20:30

Geniş bir kadroya sahip olmak her zaman güzel olmayabiliyor. Mainz’da kısıtlı imkanlarla güzel işler yapan Thomas Tuchel’in, Bundesliga’da bu sezon beklentilerin altından kalmasının sebeplerinden biri bu! Sarı-siyahlılar, geçen sezon 34 maçta 6 maçta berabere kalmıştı, bu sezon bu rakamı 18 maç sonunda geçtiler bile! Bu maçı aldıkları üç mağlubiyetten birini yaşatan rakiplerinden intikam olarak görüyorlar mıdır bilinmez ancak Avrupa’nın en tempolu ve kompakt takımına karşı oynarken silkelenmek gerektiği de aşikar. Gerçi Signal Iduna Park’ta havaya girmeniz için gereken her şey mevcut! Bu maçın hiçbir şey için değilse sahada sizi her an şaşırtabilecek Naby Keita için izlenmesi gerekiyor!

BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY 20:30

Erken final demek istemiyoruz ancak bu maçın rövanşının olmaması başka çare bırakmıyor! Çeyrek finale çıkmak isteyen iki takım yalnızca kupa için değil lig için de düşünmek zorunda. Kupayı üç sezondur başkasına bırakmayan Galatasaray, ligde zirve yarışını etkileyebilecek psikoloji için bu maçı da kazasız atlatmak zorunda. Başakşehir’in boş alan bırakması olası görünmese de karşıda Wesley Sneijder’in olduğunu unutmamak gerekiyor. Hollandalı yıldız bu sezon oynadığı futbolla özellikle de Akhisar Belediyespor maçındaki asistleriyle “Formum her zaman sürecek” mesajını vermekten geri durmadı! Ancak karşı tarafta da ilerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Emre Belözoğlu’nu unutmamak gerekiyor!