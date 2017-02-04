Lucas Hernandez serbest bırakıldı

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Atletico Madrid’in 20 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hernandez, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı
Kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla önceki gece sabaha karşı gözaltına alınan Lucas Hernandez, mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde kız arkadaşıyla tartıştıklarını doğrulayan genç futbolcu, şiddet uyguladığı iddialarını ise reddetti.
Eve gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülen kız arkadaşının vücudundaki yaraların ise kaza sonucu düşmesinden kaynaklandığını söyleyen Hernandez, kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.
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