Lucas Hernandez serbest bırakıldı

Afrika’nın en büyüğü yarın akşam belli olacak

Gabon’da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası final karşılaşmasında Mısır ile Kamerun yarın 22:00’da rakip olacak Grup aşamasında aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle lider olarak çıkan Mısır, çeyrek finalde...