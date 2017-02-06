Arjantin Kupası’nda maçın oyuncusuna mangal verildi

Arjantin Kupası ve lig şampiyonunun karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Lanus, River Plate’i 3-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Lautaro Acosta’ya ödül olarak mangal verildi

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında sahne alan Lautaro Acosta, attığı golle perdeyi açtı. Son lig şampiyonu Lanus, 81 ve 88’inci dakikalarda attığı gollerle kupaya uzandı.

Bitiş düdüğünün ardından maçın oyuncusu seçilen Acosta, maçın sponsor şirketlerin biri tarafından birkaç şişe şampanya kazanmış oldu. Buraya kadar alışıldık olan ödül töreni, mangal ve önlük verilmesiyle ilginç hale geldi. 28 yaşındaki futbolcu, halinden memnun görünüyordu.

İngiltere’deki gibi böyle bir ödül alsa tek işlevi rafta durmak olacaktı, mutlu olması normal değil mi?

Fotoğraf: whathowler.com