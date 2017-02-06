Cenk Tosun’a büyük onur

Taraftar Mouiner, Saint-Etienne Lyon savaşını kazandı!

Saint-Etienne macerası dört gün süren Anthony Mounier, İtalya futboluna geri döndü. Yeşil-beyazlılar ise Lyon derbisinden 3 puanı koparmayı başardı Kariyerine Lyon’da başlayan sonrasında Nice, Montpelier ve Bologna’da forma giyen...