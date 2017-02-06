Cenk Tosun’a büyük onur

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Beşiktaş’ın milli golcüsü Cenk Tosun’un Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya attığı vole golü, grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Grup aşamasının en güzel golü oylamasında toplam oyların yüzde 39’unu alan Cenk Tosun ilk sırada yer aldı.
Milli golcüyü, yüzde 19’luk oy oranıyla Legia’dan Vadis Odjidja takip etti.
Listenin üçüncü sırasında kendine yer bulan isimse, Real Madrid’in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo (yüzde 18) oldu.
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