Galiptir bu yolda mağlup

Böyle bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı üç sezon önce de oynanmıştı. Üç sene sonra roller değişti…

Maç öncesinde de ortada olan bir durum vardı: Beşiktaş, Fenerbahçe’den çok daha iyi bir takım. Beşiktaş kusursuz bir takım mı? Asla değil. Hatta geçen seneye göre oyun içerisinde daha fazla handikap barındıran bir takım. Birçok kilit oyuncusu takımdan ayrılmış, onun yerine gelen oyuncularla yeni bir düzen tutturmaya çalışan ve hâlâ bunu tam olarak oturtamamış bir takım. Ama buna rağmen bu ligin en iyi takımı ve hâlâ Fenerbahçe’yle arasında ciddi bir kalite farkı var.

Fenerbahçe de bunu bilerek sahaya çıktı. Beşiktaş’ın merkezine ilk düdükten itibaren baskı uyguladılar. Atiba-Oğuzhan ikilisini Josef-Alper, Talisca’yı da Mehmet Topal hiç rahat bırakmadılar. Öyle ki ilk 10 dakikada Fenerbahçe tam 7 faul yaptı. Ancak ilk yarının sonlarına doğru Oğuzhan ve Talisca daha hareketli oynamaya başlayıp kendilerini boşa çıkarmayı başarabildiler. Bu dakikalardan itibaren de iki takım arasındaki kalite farkı ayan beyan ortaya çıkmaya başladı. Ta ki 41. dakikaya kadar.

Zira Fenerbahçeli oyuncuların tek taktiği Beşiktaş’ın yetenekli ayaklarına rahat topla buluşma şansı vermemek değildi. Aynı zamanda oyunun durduğu dakikalarda Beşiktaşlıları germek de senaryonun önemli bir parçasıydı. Bu senaryonun başrolünde de Robin van Persie oynadı.

Tosic’le ikili mücadelesinde önce tekme atarak faul yaptı, ardından sinirlerine hakim olamayan Tosic’in kendisine müdahalesini abartıp “profesyonel” bir şekilde rakibini oyundan attırdı. Yetmedi, hoş olmayan bir takım hareketlerine devam edip Tosic’i daha da kontrolden çıkardı. Daha öncesinde de taraftarlara dil çıkardı ve ikinci yarıda da gol sevincini bu maça kadar kendisini idolü olarak gören Oğuzhan’ın önünde kayarak yaşamayı tercih etti. O kariyerin finali böyle mi olmalıydı? Değer miydi? Tüm bunlar Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmının hoşuna gitmiş olabilir, ama Şenol Güneş’in maç sonundaki deyimiyle dün akşam Van Persie yaptığı hareketlerle “futbolu sevenleri mahcup etti”.

Ve aslında 41. dakikada takımlar eşitlenmiş oldu. Çok daha güçlü olan Beşiktaş, rakibine karşı 45 dakika boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı, ama çok bir şey fark etti mi? Hayır. İkinci yarıda hangi takımın 10 kişi olduğu belli değildi. Böyle bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı üç sezon önce de oynanmıştı. Kadıköy’de oynanan ve 3-3 biten maçın devresine Beşiktaş 3-2 önde ve bir kişi fazla girmişti. Ama o maçın ikinci yarısında üstün olan taraf Fenerbahçe’ydi ve bir şekilde skora eşitliği getirmişti. Üç sene sonra ise roller değişmiş, bu sefer bir kişi eksik olsa da hâlâ daha güçlü olan taraf Beşiktaş’tı.

Öyle ki, 10 kişi olan takım rakip kalede gol ararken golü yedi. Bu önemli bir ayrıntıdır. Fenerbahçe, bir kişi eksik mücadele eden Beşiktaş’a bir hızlı hücumdan gol atabildi. Ve turu kazandı. Peki başka ne kazandı Fenerbahçe? Hiçbir şey. Bu şekilde bu yolun sonu nereye çıkar? Hiçbir yere. Son tahlilde, sarı-lacivertlileri son derece nihilist bir geleceğin beklediğini söyleyebiliriz.

Beşiktaş ise turu kaybetse de turdan daha önemli bir şey kazanmış olabilir: Matej Mitrovic. Hatta Tosic’in atılması kendileri adına hayırlı bile olmuş olabilir. Zira oradan bir kontenjan eksilmese Mitrovic en azından bu sezon biraz zor oynayacaktı. Artık Tosic bir süre kadroda olmayacak ve dün akşam ikinci yarıda onun yerine oynayan Mitrovic, oyun görüşüyle bu ülkede uzun yıllardır izlediğimiz stoper performanslarının çok dışında bir görüntü gösterdi.

Yazı Onur Özgen