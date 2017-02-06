Kış güneşi

Fenerbahçe doğan güneşe aldanmamalı. Yazlıkları çıkarmak için mevsim hala erken…

Fenerbahçe bir harpten zaferle çıktı ama bu muvaffakiyet sağlamaz. Muzafferlik hiç sağlamaz. Yalnızca bahar yelidir, kış güneşidir. Sahaya hala Lens’siz bir plan koyamıyor sarı-lacivertliler. Rakibin bir boş anını değerlendirirse skora gidiyor. Eğer boş anını bulamıyorsa üçüncü seri pastan sonra topu ya rakibine ya da çizginin dışına teslim ediyor. Mevcut orta saha yapısıyla kör dövüşünden bir adım öteye geçemiyor. İşin ilginci ise bunun için bir çaba da harcanmıyor.

ÖNCELİK İNANMAKTA

Fenerbahçe, rakibi 10 kişi kaldıktan sonraki toplam 20 dakika boyunca baskı kurmayı planlamadı. Öncesinde zaten bir tedirginliği vardı. Öncelikle sahadaki oyunculara dünya üzerinde yenilmeyecek takım olmadığı anlatılmalı. Hatta akıllarına kazınmalı.

İkinci aşamada Orta saha yapısını değiştirmeli ve alternatifler üretilmeli. Örneğin; Ozan Tufan birkaç maçlığına aşina olduğu sağ bekte denenebilir. Hem o bölgeye varyete kazandırılır hem sezon başından beri nefes aldırılmayan Şener dinlendirilir. Mehmet Topal ve Josef ile özellikle birebir görüşmek gerekir. İki oyuncu da stoperlerden top almak istemiyor. Tandemi sürekli beklere yönlendiriyor, yetmiyor topla buluşmamak için statik kalıp pas kanallarını törpülüyor. Buna da bir örnek vermek gerekirse, golden önce Atiba öyle kabullenmiş ki bu statikliği, topla çıkan Alper’in önüne geçmek yerine pas kanalını müdafaa etti. Çünkü paslar inatla rakip oyuncunun kapattığı bağlantıya atılıyor.

PERSIE-FERNANDAO CÜRETKAR OLUR MU?

Advocaat, eğer bu pas oyununa çözüm bulamıyorsa orta uzun mesafeli pasları ve direk kanat akınlarını değerlendirebilir. Burada kule ve yorucu rolünde Fernandao, Persie’nin yanında denenebilir. Böyle bir oyunda Alper, Salih ve Ozan’a yüklenen misyonlar azalır ve Josef-Topal ikilisine atfedilen görevler anlam kazanır. Ersun Yanal döneminde böyle bir serüven yaşanmıştı. Fenerbahçe’nin bek-açık oyunlarına rakipleri çözüm bulunca oyunu bir beke yığarak diğer kanadı boşalttı ve uzun ters toplarla geometrik dengeyi bozdu. Denenebilecek birden çok plan varken inatla Lens’in ayağına bakılması, takımı sıradanlaştırmaktan ziyade vasatlaştırıyor. Bu üretimsiz oyun ise takımın kendine güvenini geri götüyor.

Advocaat önceliği hangisine verir bilinmez ama bir yerden işe koyulmalı artık. En azından takımın kulübe vefa borcunu ödemesi için bu gerekli.

HAKLISI YOK BUNUN

Hakemler için geçtiğimiz yazılarda bahsettim. Collina’ların, Urs Meier’lerin Markus Merk’lerin çağı bitti. Artık ne bizde ne dünyada üst seviyede hakem yok. Bu adaletsizlik kaosunda ise sinirleri kuvvetli olan, tufaya düşmeyen ayakta kalıyor. Provakasyon ve profesyonellik sözleri çocukça kalıyor. Koca koca adamlar artık özeleştiri getirmeyi öğrenmeli. Bugün Beşiktaş’ın canı yandı yarın diğerinin yanacak. Adalet dağıtıcıya güvenmiyorsan, durumunu mevcut koşullara göre konumlandıracaksın.

Son olarak ise elimizde futbola dair bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi kaldı. O da yitip gidiyor. Etmeyin beyler. Yazıktır, günahtır.

Yazı Burak Kılıç