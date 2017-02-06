Pogba, emojili kramponuyla oynadı

Manchester United, Premier Lig’in son şampiyonu Leicester City’i deplasmanda 3-0 mağlup ederken Paul Pogba’nın emojili kramponu, galibiyetten fazla konuşuldu

Tarihin en pahalı futbolcusu unvanının da sahibi olan Paul Pogba, çok değil 13 Ocak’ta Twitter’da kendi emojisine sahip ilk futbolcu apoletini de kazanmıştı.

Juventus’ta oynadığı dönemde sahada gösterdiği performans kadar sürekli değiştirdiği saç stili ve sosyal medya kullanımıyla da ön plana çıkan Pogba, dün oynanan karşılaşmada emojisinin yer aldığı kramponla oynadı.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarsa Manchester United’le ortaya koyduğu performansın hala beklentileri karşılamaktan uzak olduğu ve Pogba’nın bu tip haberlerle gündeme gelmesindense yedek oturması gerektiği yönündeydi.